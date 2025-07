Ricky Rubio recupera su chispa: "Yo ya he ganado, porque vuelvo a jugar desde la diversión"

"No me conocía", "estaba perdido", "no sabía lo que quería". Estas son algunas de las palabras que utilizó Ricky Rubio en su presentación como nuevo jugador del Juventut Badalona. El catalán de 34 años regresa al club con el que debutó en la ACB hace 20 años después de un año fuera de las pistas. Un año que el jugador de baloncesto ha utilizado para hacer introspección y decidir qué quería en su vida.

"Estaba perdido. Al terminar la temporada planteé algunos escenarios, pero desde la desesperación. Llegó agosto (2024) y decidí que quería tomarme un año en blanco hasta junio para pensar en mí... y todo este proceso ha sido una montaña rusa". Así explicaba Ricky Rubio lo que le llevó a apartarse de las canchas durante un año después de terminar su andadura por el Barcelona la campaña pasada. Un proceso de trabajo personal que asegura que ha sido "enriquecedor", pero que sin duda el "proceso fue duro".

Un trayecto en el que hubo momentos de querer tirar la toalla: "Durante todo ese proceso, la retirada estaba cada día más cerca". Sin embargo, el base nacido en El Masnou alude a una "semilla" que le hizo volver a tener ilusión y regresar: "Cuando más cerca estaba la retirada, me pasaron una serie de cosas que hicieron replantearme la situación. Estuve todo mayo pensando en esa semilla que entró dentro de mí. Pensando desde la calma y desde un sitio en el que el que hablaba no era el 'ego', sino la persona".

"En estas últimas semanas he visto cómo la ilusión crecía cada vez más y me he dado cuenta de que el que quiere volver soy yo y estoy preparado", expresó desde la sala de prensa del Olímpico de Badalona. Todo este viaje introspectivo ha sido un proceso en el que Ricky quería encontrar respuestas, aunque las que recibía no siempre eran las que buscaba: "A mi hijo le he preguntado si le gustaría que papá volviera a jugar y me decía que le daba igual (ríe)".

Al final, las respuestas las encontró "dentro de uno mismo". "He aprendido a escucharme a mí mismo, al principio no sabía y pensaba que, si no sabía escucharme a mí mismo, cómo iba a saber lo que quiero.No me conocía", declaró el jugador en un acto de sinceridad y apertura emocional.

Este ha sido el proceso que le ha encaminado a tomar la decisión de volver a su casa. Regresa 16 años después de marcharse de La Penya para saltar al Barcelona y posteriormente a la NBA. Tras una vida de éxitos deportivos (plata y bronce olímpicos, oro mundial, dos oros y dos bronces europeos, una ACB, Euroliga, diversos MVPs...), vuelve al Joventut sin ninguna presión por ganar títulos: "El resultado ya lo tengo. Para mí ya he ganado porque vuelvo a jugar desde la diversión, desde la ilusión y desde la emoción que tuve al recibir todo el cariño que he recibido. Para mí ya es suficiente, los resultados son algo extra". "Para mí, jugar a baloncesto no va de conseguir títulos, diría que va de sentimiento y para mí el único sentimiento era volver aquí".

34 años y un año fuera de las canchas puede hacer pensar que no estará en su mejor nivel, pero el catalán asegura que está "trabajando como el que más" para volver a su "mejor nivel". Y si hablamos de ganas, aseguró que, de una escala del 0 al 100, tiene unas ganas de un "200", aunque admite que en el primer partido estará "algo nervioso".

Para concluir una rueda de prensa en la que se abrió en canal, Ricky hizo un llamamiento a los jóvenes que quieran jugar en el club: "Para los jóvenes que vengan, que sepan que tendrán aquí un mentor que les pueda ayudar".

