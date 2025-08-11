Así fue la fiesta de España tras arrasar a Lituania en la final del Eurobasket Sub-20 femenino

La selección española Sub-20 femenina venció con autoridad (50-102) este domingo a la de Lituania para conquistar el Eurobasket de la categoría celebrado en Matosinhos (Portugal).

España, dominadora del palmarés del torneo con diez títulos, recuperó el trono que no ostentaba desde 2022 con una paliza histórica.

Tercer oro para el basket español

Las de Isaac Fernández firmaron la tercera medalla de oro para el baloncesto español este verano, junto a la Sub-18 masculina y la Sub-18 femenina, y la quinta medalla tras la plata de la absoluta femenina y el bronce de la Sub-17 femenina en el Mundial.

Después de un segundo cuarto definitivo (12-37), España llegó a rondar los 50 de ventaja al final del tercer parcial.

Con Gina García en la dirección de juego y Carla Viegas (17 puntos), Judit Rodríguez (16) y Somtochukwu-Blessed Okafor (16) como máximas anotadoras, la selección pudo disfrutar la reconquista europea ante una Lituania que disputaba su primera final.

Un resultado increíble

La noche en Matosinhos ha sido larga... y no es para menos. "Llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir esto y yo creo que el resultado ha sido increíble", explicaba a los micrófonos de Atresmedia la jugadora Judit Rodríguez.

Así explicaba la victoria Gina García, designada mejor jugadora del Europeo: "Supongo que es la recompensa a mucho esfuerzo y muy contenta".

Ya de vuelta en España, toca descansar y asimilar el logro que han conseguido: "Llevamos mucho tiempo, muchos años detrás... y al final ahora no me lo creo pero en un poco de tiempo...", señalaba Judit en el aeropuerto.

