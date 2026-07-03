A las 22.00 horas
“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida
Las últimas noticias del hospital no son buenas, y el joven Korhan no va a dejar pasar por alto el ataque del hermano de Abidin.
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La tensión se puede cortar con un cuchillo en el próximo capítulo de Una nueva vida. Mientras Suna lucha por su vida y por la de su bebé en el hospital tras el tiroteo del hermano de Abidin, las noticias que llegan son demoledoras para la familia Korhan.
Ferit está dispuesto a acabar con la familia de Abidin, mientras que Gülgün apela a la unión familiar por encima de la venganza. Por su parte, Abidin no quiere dejar escapar a su mujer ni a su bebé, y le cuenta su plan a su madre: “Voy a secuestrar a Suna”, le dice, pidiéndole refugio hasta que el pequeño sea mayor.
Suna se encuentra ahora en una encrucijada, pues desde los Korhan no es bienvenida: “Mantente alejada de Ferit”, le amenaza Gülgün. El domingo, a las 22.00 horas, capítulo imperdible de Una nueva vida en Antena 3. También disponible en atresplayer.
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