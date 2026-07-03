“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida

La tensión se puede cortar con un cuchillo en el próximo capítulo de Una nueva vida. Mientras Suna lucha por su vida y por la de su bebé en el hospital tras el tiroteo del hermano de Abidin, las noticias que llegan son demoledoras para la familia Korhan.

Ferit está dispuesto a acabar con la familia de Abidin, mientras que Gülgün apela a la unión familiar por encima de la venganza. Por su parte, Abidin no quiere dejar escapar a su mujer ni a su bebé, y le cuenta su plan a su madre: “Voy a secuestrar a Suna”, le dice, pidiéndole refugio hasta que el pequeño sea mayor.

Suna se encuentra ahora en una encrucijada, pues desde los Korhan no es bienvenida: “Mantente alejada de Ferit”, le amenaza Gülgün. El domingo, a las 22.00 horas, capítulo imperdible de Una nueva vida en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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