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“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida

Las últimas noticias del hospital no son buenas, y el joven Korhan no va a dejar pasar por alto el ataque del hermano de Abidin.

“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida

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Julián López
Julián López
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La tensión se puede cortar con un cuchillo en el próximo capítulo de Una nueva vida. Mientras Suna lucha por su vida y por la de su bebé en el hospital tras el tiroteo del hermano de Abidin, las noticias que llegan son demoledoras para la familia Korhan.

Ferit está dispuesto a acabar con la familia de Abidin, mientras que Gülgün apela a la unión familiar por encima de la venganza. Por su parte, Abidin no quiere dejar escapar a su mujer ni a su bebé, y le cuenta su plan a su madre: “Voy a secuestrar a Suna”, le dice, pidiéndole refugio hasta que el pequeño sea mayor.

Suna se encuentra ahora en una encrucijada, pues desde los Korhan no es bienvenida: “Mantente alejada de Ferit”, le amenaza Gülgün. El domingo, a las 22.00 horas, capítulo imperdible de Una nueva vida en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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Suna

Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes

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