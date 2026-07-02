Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Julia se pelea con un compañero para defender a Begoña de los rumores de infidelidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Ahora que Paula ha descubierto que tiene algo en común con Claudia, tratará de acercarse a ella y buscar una aliada. Sin embargo, la encargada le dejará claro que nunca serán amigas.

Mientras, los De la Reina vivirán momentos de celebración y alegría tras conocer que la fábrica se queda en Toledo. Damián no dudará en felicitar a Andrés por su labor para impedir esta traslado, lo que provocará celos en Tasio. ¿Volverá a sentirse un hijo de segunda o aparcará estos rencores?

Además, la familia Salazar por fin tendrá su esperada comida... ¡y con Salva como invitado! Pablo tratará de acercar posturas con el cantinero. ¿Comenzará a ver con buenos ojos esta relación o seguirá tratando de proteger a su hija?

Mientras tanto, Claudia y Mabel tendrán una tierna conversación en la que ambas se sincerarán sobre los sentimientos de Miguel y de la encargada tras su cita en el campo. ¿Acaso Claudia siente algo por el médico?

En otro orden de cosas, Damián pedirá Eduardo reunirse con él para comunicarle una noticia sobre su hermano que dejará en shock al chófer de los De la Reina. Begoña, por su parte no dudará en consolarle, con el riesgo que puede conllevar que los vean juntos. ¿De qué se tratará esta noticia?

Finalmente, Begoña no dará crédito cuando descubra que…¡Julia se ha peleado con un compañero de clase! Además, la enfermera no podrá evitar sentirse culpable cuando descubra que la razón de esta pelea. ¿De qué se tratará’?

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