Francis Lorenzo es Barreiro en Ágata y Lola: “Está muy tranquilo en su comisaría”

Francis Lorenzo interpreta a un comisario de policía en Ágata y Lola, la serie que llega a atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Es el superior directo de Lola y Nico y, a pesar de su carácter y firmeza, intenta mantener una relación cercana y de confianza con sus subordinados.

“Barreiro está muy tranquilo en su comisaría. Tiene un aspecto paternalista”, nos cuenta Francis Lorenzo sobre su personaje. El comisario sabe que tiene a dos grandes agentes Lola y Ágata y tiene la máxima confianza en ellas.

“Barreiro las asesora por un lado y las cuida un poco en el aspecto emocional”, explica el actor sobre la relación de su personaje con Ágata y Lola. ¡Descubre más sobre él en el vídeo de arriba!

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