Félix Cifuentes se disculpa con Cloe antes de volver a París: “Conocerte es una de las pocas cosas buenas de haber trabajado en Brossard”

A pesar de que Cloe y Félix compartieron muchas cosas juntos en el pasado, lo cierto es que han tenido un fuerte choque ético y profesional. La francesa no estaba dispuesta a formar parte del juego sucio del abogado.

En esta conversación, la auditora ha intentado darle una lección a Félix: “Una vida miserable solo trae miseria”, le ha dicho. Además, Cloe ha aprovechado para preguntarle sobre su opinión sobre la muerte de Brossard, pero al abogado ya no le interesa ese tema.

Félix ha preferido utilizar ese momento para disculparse con ella. No quiere irse de Toledo sin pedirle perdón y el joven acaba agachando la cabeza y entierra el hacha de guerra con ella: "He sido un imbécil contigo y te pido disculpas por ello"

Félix le responde que haberla conocido es una de las mejores cosas que se lleva de haber trabajado en Brossard y que quiere acabar bien con ella. ¿Aceptará ella su perdón?

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