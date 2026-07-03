Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CAPÍTULO 596

Félix Cifuentes se disculpa con Cloe antes de volver a París: “Conocerte es una de las pocas cosas buenas de haber trabajado en Brossard”

El empresario no quiere marcharse sin pedirle perdón a la francesa.

Félix Cifuentes se disculpa con Cloe antes de volver a París: “Conocerte es una de las pocas cosas buenas de haber trabajado en Brossard”

Publicidad

A pesar de que Cloe y Félix compartieron muchas cosas juntos en el pasado, lo cierto es que han tenido un fuerte choque ético y profesional. La francesa no estaba dispuesta a formar parte del juego sucio del abogado.

En esta conversación, la auditora ha intentado darle una lección a Félix: “Una vida miserable solo trae miseria”, le ha dicho. Además, Cloe ha aprovechado para preguntarle sobre su opinión sobre la muerte de Brossard, pero al abogado ya no le interesa ese tema.

Félix ha preferido utilizar ese momento para disculparse con ella. No quiere irse de Toledo sin pedirle perdón y el joven acaba agachando la cabeza y entierra el hacha de guerra con ella: "He sido un imbécil contigo y te pido disculpas por ello"

Félix le responde que haberla conocido es una de las mejores cosas que se lleva de haber trabajado en Brossard y que quiere acabar bien con ella. ¿Aceptará ella su perdón?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 596 de Sueños de libertad; 3 de julio: Pablo empieza a ver con buenos ojos a Salva

Capítulo 596 de Sueños de libertad; 3 de julio: Pablo empieza a ver con buenos ojos a Salva

“Dicen que eres una cualquiera”: Julia se pelea en el colegio por defender a Begoña

“Dicen que eres una cualquiera”: Julia se pelea en el colegio por defender a Begoña

Claudia confiesa sus dudas sobre Miguel: “No sé si lo que me gusta es él o lo que me gusta es gustarle”

Claudia confiesa sus dudas sobre Miguel: “No sé si lo que me gusta es él o lo que me gusta es gustarle”

Félix Cifuentes se disculpa con Cloe antes de volver a París: “Conocerte es una de las pocas cosas buenas de haber trabajado en Brossard”
CAPÍTULO 596

Félix Cifuentes se disculpa con Cloe antes de volver a París: “Conocerte es una de las pocas cosas buenas de haber trabajado en Brossard”

Damián comunica a Eduardo una triste noticia: “Tu hermano Federico ha fallecido”
CAPÍTULO 596

Damián comunica a Eduardo una triste noticia: “Tu hermano Federico ha fallecido”

“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida
A las 22.00 horas

“¡Juro que lo pagarán!”: Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin en el próximo capítulo de Una nueva vida

Las últimas noticias del hospital no son buenas, y el joven Korhan no va a dejar pasar por alto el ataque del hermano de Abidin.

Francis Lorenzo es Barreiro en Ágata y Lola: “Está muy tranquilo en su comisaría”
El superior de Lola

Francis Lorenzo es Barreiro en Ágata y Lola: “Está muy tranquilo en su comisaría”

El actor gallego da vida a un comisario de policía que confía mucho en la eficiencia de las protagonistas en la nueva serie de atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Julia se pelea con un compañero para defender a Begoña de los rumores de infidelidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Julia se pelea con un compañero para defender a Begoña de los rumores de infidelidad

Miguel tira la toalla con Claudia tras una cita que no sale como esperaba

Capítulo 595 de Sueños de libertad; 2 de julio: Miguel tira la toalla con Claudia tras una cita que no sale como esperaba

¡Los De la Reina reciben la noticia más esperada! Hugo Brossard frena el traslado de la fábrica a Marruecos

¡Los De la Reina reciben la noticia más esperada! Hugo Brossard frena el traslado de la fábrica a Marruecos

Publicidad