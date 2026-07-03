Los concursantes de Tu cara me suena anticipan una recta final repleta de sorpresas

Los concursantes de Tu cara me suena comparten cómo viven la recta final del concurso y coinciden en que todavía quedan momentos importantes por descubrir. Varios de ellos admiten que siguen reservándose sorpresas para las próximas galas y confían en sorprender tanto al público como al jurado.

Además de hacer balance de su paso por el programa, los participantes destacan el buen ambiente que se ha creado durante la edición. Todos afrontan las últimas actuaciones con ganas de disfrutar al máximo antes de conocer quiénes serán los finalistas.

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