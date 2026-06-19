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En el próximo capítulo de Una nueva vida: los Korhan reciben un mensaje que desata el pánico

Suna sorprende a Seyran y Ferit en la cama, İfakat reaparece cubierta con una manta y una amenaza pone en alerta a toda la familia.

En el próximo capítulo de Una nueva vida: los Korhan reciben un mensaje que desata el pánico

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La tensión vuelve a instalarse en la mansión Korhan. Suna entra en la habitación de Seyran para devolverle el teléfono, pero se encuentra algo que no esperaba ver. Su hermana está en un momento íntimo con Ferit.

Sin embargo, el verdadero golpe llega poco después. Un taxi se detiene frente a la mansión y todos corren al ver quién baja del vehículo. Es İfakat. Vuelve desnuda, tapándose con una manta. Ferit se queda helado al verla. "¿Quién ha hecho esto?", pregunta sin apartar la vista de ella.

Mientras intentan entender qué ha ocurrido, llega un mensaje que deja a todos en shock: "¿Quién creéis que será el siguiente?". Halis intenta mantener la calma, pero Ferit vuelve a actuar por impulso. Coge una pistola y se presenta en la mansión de la gran señora dispuesto a exigir respuestas.

Por si fuera poco, Cicek llama a Halis y le hace una advertencia: "Ese chico es una bomba de relojería. Envíame a mi nuera o detonaré yo esa bomba".

Los Korhan empiezan a comprender que lo ocurrido con İfakat podría ser solo el principio. Una nueva vida, el domingo a las 22:00 horas, en Antena 3. Disponible en atresplayer.

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