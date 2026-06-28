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Halis da fuerzas a Hattuç ante la tragedia de Suna: esta noche en Una nueva vida

Mientras Suna lucha por su vida en el quirófano, Halis y Hattuç reciben noticias que les dejan destrozados. La incertidumbre sobre el estado de la joven se convierte en una pesadilla para toda la familia.

Halis da fuerzas a Hattuç ante la tragedia de Suna: esta noche en Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de hablar con Orhan y descubrir que la situación de Suna sigue siendo crítica, Hattuç ya no puede soportar la angustia. Desesperada, insiste en marcharse al hospital para estar con su sobrina, incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras se debate entre la vida y la muerte.

Pero Halis se lo impide. Temiendo también perder a la mujer que ama, intenta convencerla de que se cuide y de que conserve fuerzas para cuando Suna despierte. Llorando, Hattuç confiesa que no encuentra sentido a nada mientras su sobrina sigue luchando por sobrevivir.

Entonces llega uno de los momentos más emotivos de la noche. Viendo a Hattuç completamente rota, Halis la abraza y le abre su corazón como nunca: "Cada aliento tuyo es la vida para mí".

¿Lograrán encontrar fuerzas para afrontar las próximas horas? Esta noche, en Una nueva vida, la familia se enfrenta a una de sus noches más difíciles. A las 22 horas en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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