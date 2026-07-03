“Dicen que eres una cualquiera”: Julia se pelea en el colegio por defender a Begoña

Los rumores sobre la infidelidad de Begoña han llegado hasta el colegio de Julia.

Y es que la enfermera se ha quedado en shock al descubrir que su hija se ha peleado en el colegio con un compañero de clase por...¡defenderla!

"Te han insultado delante de mí", le ha dicho la niña a su madre para seguir contándole que un niño de su colegio le ha dicho que está engañando a Gabriel con el chófer.

La pequeña le ha contado a su madre que ella ha gritado a su compañero que eso era mentira y que no ha dudado en lanzarse sobre él para defenderla.

Julia le ha pedido perdón a Begoña, pero la enfermera le ha respondido a la niña que no tiene que peedirle perdón.

Después a solas con Gabriel, Begoña se ha quedado muy disgustada. No puede evitar senirse culpable por lo que ha pasado y encima Gabriel no ha dudado en recordárselo...¡Pobre Begoña!

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