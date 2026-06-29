"No puedo morirme sin decírtelo": Suna despierta dispuesta a confesar su gran secreto sobre Ferit

El momento más esperado y tenso ha llegado. Seyran no ha podido aguantar más la espera y se ha colado a escondidas en la habitación de la UCI donde Suna se recuperaba. Llorando y rota por el dolor, se ha agarrado a su cama suplicándole que no se rinda: "Todos estamos aquí, por favor, ponte bien".

Para sorpresa de Seyran, Suna ha abierto los ojos. Al ver a su hermana al lado, la joven se ha puesto muy nerviosa y ha intentado vaciar su conciencia antes de que fuera demasiado tarde. "No puedo morirme sin decírtelo. Hice una cosa horrible", ha dicho con las pocas fuerzas que le quedaban.

Seyran, desconcertada, se ha acercado para escucharla mejor. Ha sido en ese instante cuando Suna ha dicho: "Ferit". Sin embargo, justo cuando iba a confesar la traición que hubo entre ellos, una doctora ha entrado en la habitación.

A gritos, ha echado a Seyran de la sala por saltarse las prohibiciones, dejando la confesión a medias. Seyran ha tenido que salir a la fuerza, con el corazón en un puño y una duda tremenda en la cabeza. ¿Acabará confesándose Ferit?

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