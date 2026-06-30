Ferit sufre una crisis en el hospital y la culpa lo desborda: “Te voy a matar”

Ferit ha tocado fondo. Devorado por los remordimientos, ha empezado a tener una terrorífica conversación consigo mismo en mitad del hospital, viendo una copia de sí mismo que le recordaba el infierno que ha provocado. "Es tu culpa. ¿Por qué quería Suna divorciarse de Abidin y quedarse en la mansión? ¿Por qué Abidin se ha vuelto loco?", le echaba en cara su reflejo.

Fuera de sí, Ferit ha intentado parar la tortura a gritos: "¡Cállate! ¡Calla!". Sin embargo, su conciencia ha seguido hurgando en la herida, recordándole que Seyran casi muere por sus errores y señalando el sufrimiento de Kazim en la sala de espera: "¿Crees que todo esto no ha pasado por tu culpa?".

Completamente desquiciado, Ferit ha ido contra su doble imaginario dispuesto a destruirlo: "¡Te voy a matar!". Pero su reflejo, lejos de asustarse, se ha burlado de él.

Esta durísima crisis psicológica deja claro que la culpa lo está matando por dentro. ¿Logrará reaccionar antes de que sea demasiado tarde o terminará perdiendo la cabeza por completo?

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