Los consejos de Roberto Brasero para evitar accidentes cuando el coche alcanza altas temperaturas

Las altas temperaturas dentro del coche pueden afectar a tu conducción, aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Para explicar este peligro, Roberto Brasero realizó una prueba sencilla: dejó un termómetro sobre el salpicadero de un vehículo aparcado al sol. Después de solo una hora, el aparato marcaba 70 grados bajo el cristal.

Sin embargo, esa cifra no corresponde a la temperatura real del aire dentro del coche, sino a la que llega el termómetro al estar expuesto directamente al sol. Según explicó el presentador, la temperatura ambiente en el interior del coche rondaría los 42 grados, una cifra que, aun así, sigue siendo muy alta.

Brasero ha recordado que conducir con temperaturas que superan los 35 grados puede aumentar hasta un 25 % el riesgo de accidente. Por eso, se recomienda enfriar el vehículo antes de comenzar cualquier ruta.

Para conseguir la temperatura ideal, que oscila entre 22 y 24 grados, aconseja bajar primero las ventanillas durante unos minutos para que salga el aire caliente acumulado. Después, hay que encender el aire acondicionado y mover las rejillas hacia arriba para que el aire frío se distribuya mejor por todo el interior. En unos 20 o 30 minutos, el coche alcanzará una temperatura más agradable.

Además, recuerda que nunca debes dejar objetos en el interior del automóvil durante los días de mucho calor, ya que algunos pueden deteriorarse o incluso resultar inflamables debido a las altas temperaturas.

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