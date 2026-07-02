Capítulo 595 de Sueños de libertad; 2 de julio: Miguel tira la toalla con Claudia tras una cita que no sale como esperaba

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Los rumores de la supuesta aventura entre Eduardo y Begoña han seguido dando de qué hablar! La enfermera se ha visto obligada a explicar a su Julia la situación que está atravesando.

Además, Gabriel ha exigido a Damián el despido inmediato de Eduardo, ¡pero Digna ha convencido a su marido de que no debe hacerlo! ¿Estará en peligro el futuro laboral del chófer?

Mientras, Tasio y Marta se han dado una tregua y han decidido aparcar sus diferencias, aunque lo cierto es que ninguno de los dos se muestra convencido. ¿Podrán reconciliarse los hermanos De la Reina?

Quienes sí han tenido un amistoso acercamiento han sido Cloe y Fina. La fotógrafa se ha desahogado con la francesa tras su discusión y juntas han hablado de Marta.

En otro orden de cosas, Salva ha recibido una inesperada noticia: ¡el banco ha denegado un préstamo para el local por su pasado carcelario! El cantinero se ha derrumbado tras esta llamada, pues sabe que nunca podrá borrar su pasado. ¿Podrá solucionar este malentendido?

Mientras tanto, Claudia y Miguel por fin han tenido su ansiada cita en el campo, ¡pero no ha salido como esperaba!

El médico ha terminado confesando lo que siente por ella, lo que ha dejado sin palabras a la encargada. Finalmente, Miguel, convencido de que ella no siente lo mismo, ha decidido que no seguirá apostando por esta historia. ¿Cuáles son los sentimientos reales de Claudia?

Finalmente, los De la Reina han recibido la mejor de las noticias…¡Hugo Brossard ha decidido mantener la fábrica en Toledo! Damián y sus hijos han estallado de alegría al conocer esta decisión. ¡Nos queda perfumera para rato!

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