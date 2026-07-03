Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El helado de frambuesa de Karlos Arguiñano que triunfa en verano por su receta fácil y cremosa
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, Karlos Arguiñano propone un helado de frambuesa casero perfecto para combatir el calor y disfrutar de un postre refrescante.
La receta combina frambuesas, azúcar, leche condensada y nata montada para conseguir una textura cremosa. Tras cocinar la fruta hasta obtener un puré, se mezcla con el resto de ingredientes antes de dejar reposar la preparación varias horas en el congelador.
Antes de servir, Arguiñano recomienda en su Cocina abierta pasar el helado del congelador al frigorífico durante una hora. El postre se presenta decorado con frambuesas frescas y hojas de menta, una propuesta ideal para los días de altas temperaturas.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas