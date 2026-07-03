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"¡Riquísimo!": el helado de frambuesa ideal para refrescarte este verano

"¡Riquísimo!": el helado de frambuesa ideal para refrescarte este verano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El helado de frambuesa de Karlos Arguiñano que triunfa en verano por su receta fácil y cremosa

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, Karlos Arguiñano propone un helado de frambuesa casero perfecto para combatir el calor y disfrutar de un postre refrescante.

Patri Bea
Patri Bea
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La receta combina frambuesas, azúcar, leche condensada y nata montada para conseguir una textura cremosa. Tras cocinar la fruta hasta obtener un puré, se mezcla con el resto de ingredientes antes de dejar reposar la preparación varias horas en el congelador.

Antes de servir, Arguiñano recomienda en su Cocina abierta pasar el helado del congelador al frigorífico durante una hora. El postre se presenta decorado con frambuesas frescas y hojas de menta, una propuesta ideal para los días de altas temperaturas.

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