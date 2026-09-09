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¿Conseguirán ser felices?

¿Qué pasará ahora con Alya, Cihan y Boran? Las tres opciones que pueden cambiar En tierra lejana

Ahora queda por saber qué hará Alya con sus sentimientos y hasta dónde llegará Cihan por ella. Porque Boran ha vuelto a sus vidas y su historia está lejos de haber terminado.

Alya Albora

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya vuelve a tener delante a Boran cuando menos lo esperaba. Después de haber rehecho su vida con Cihan, descubrir que su marido sigue vivo la obliga a enfrentarse a todo lo que siente.

Cihan tampoco lo tiene fácil: por un lado está Alya y, por otro, su hermano. Y mientras los dos intentan asimilar lo ocurrido, Boran sigue en coma, aunque su posible despertar podría cambiarlo todo. Estas son tres posibilidades sobre lo que podría ocurrir a partir de ahora.

1. Alya se aleja de Cihan para estar al lado de Boran

Después de reencontrarse con su marido, Alya podría decidir dejar atrás su historia con Cihan y centrarse en Boran.

Es el hombre al que creyó muerto, el padre de su hijo y con quien compartió una vida antes de que todo cambiara. Volver a verlo puede despertar sentimientos que Alya creía superados y hacer que necesite estar a su lado.

Para Cihan sería un golpe muy duro. Después de todo lo que ha vivido con Alya y de haber encontrado por fin la felicidad con ella, tendría que aceptar que su hermano vuelve a formar parte de su vida.

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2. Alya apuesta por Cihan y se distancia emocionalmente de Boran

Pero descubrir que Boran está vivo no significa que Alya pueda recuperar los sentimientos que tenía por él.

Su vida ha cambiado mucho desde que lo perdió. Alya se ha enamorado de Cihan y juntos han construido una relación después de superar numerosos obstáculos. Ahora podría darse cuenta de que, aunque Boran siga siendo su marido y el padre de su hijo, ya no siente lo mismo por él.

Alya podría apostar entonces por Cihan y empezar a tomar distancia de Boran en el terreno sentimental. Una decisión nada sencilla, porque tendrá que convivir con el hombre que creyó haber perdido para siempre.

Y Cihan también tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a luchar por Alya teniendo a su hermano de nuevo en sus vidas.

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3. Alya y Cihan rompen y los tres se quedan solos

También puede ocurrir que la aparición de Boran termine siendo demasiado para Alya y Cihan y que los dos decidan separarse.

Alya podría sentirse incapaz de continuar con su vida con Cihan después de saber que Boran está vivo. Él, por su parte, podría pensar que no puede seguir junto a la mujer de su hermano, aunque sus sentimientos por ella sigan intactos.

Pero ¿qué pasaría si Boran despierta?

Su despertar podría cambiar por completo la situación. Boran tendría que descubrir que Alya ha rehecho su vida y que Cihan ocupa ahora un lugar muy importante en ella. Y, sobre todo, tendría que enfrentarse a su hermano después de todo lo ocurrido.

En resumen: ella tendrá que aclarar qué siente, Cihan tendrá que decidir qué hacer con su amor por Alya y su lealtad hacia su hermano y Boran todavía podría despertar para reclamar su lugar en una historia que creía perdida.

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