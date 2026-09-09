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En tierra lejana

Cihan se distancia de Alya por miedo a perderla cuando Boran vuelva a su vida

Cihan sabe que la vuelta de Boran puede cambiar por completo su vida con Alya. Mientras intenta mantener a su hermano con vida en secreto, no puede evitar alejarse de la mujer que ama.

Cihan se distancia de Alya por miedo a perderla cuando Boran vuelva a su vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El empresario ha llevado en secreto a Boran a una habitación dentro del edificio de su empresa, donde tiene su despacho. Es el único lugar seguro donde puede mantener a su hermano a salvo y con los cuidados médicos que necesita sin llamar la atención.

Allí, en ese escondite improvisado, Cihan ha comenzado a afeitarle la barba con mucha tristeza. A su lado, Kaya ha observado en silencio el sufrimiento con el que su hermano cuida de Boran a espaldas de toda la familia.

En medio de ese momento, ha sonado el teléfono. Era Alya. Para Cihan ha sido un trago muy difícil hablar con ella sabiendo que Boran está allí mismo. Alya, extrañada por la hora, le ha contado que uno de sus hombres les había avisado de que seguían trabajando, pero que, al ver que ya había pasado la medianoche, se temía lo peor.

La doctora le ha pedido que le dijera si estaba metido en algún lío o en algo ilegal. Cihan, aguantándose las lágrimas, se ha visto obligado a mentirle otra vez para proteger su secreto.

Días después, ha acudido de noche a la empresa buscando respuestas. Sin pensárselo dos veces, ha entrado por la fuerza. Alya ha visto a Boran y se ha quedado en shock. Su marido está vivo, aunque en coma y necesita atención médica. Después de un año creyendo que había muerto, se ha encontrado de repente frente a él.

En ese momento, todo ha encajado para Alya. La distancia de Cihan, sus silencios, sus llamadas a deshoras y su extraño comportamiento tenían una explicación. Cihan no se había alejado de ella porque hubiera dejado de quererla. Sabía que Boran estaba vivo y llevaba días intentando protegerla de una verdad que Alya ya conoce.

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