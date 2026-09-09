Alya descubre que su marido está vivo: encuentra a Boran en coma y se queda en shock

Kadir ha intentado frenarla por todos los medios en la entrada diciéndole que estaban en una reunión, pero Alya no se lo ha creído. Sin pensárselo dos veces, ha entrado por la fuerza.

Una vez dentro, ha dado con el cuarto donde tenían guardado el secreto. “¿Qué estáis escondiendo ahí?”, ha preguntado antes de descubrir la verdad.

Alya ha visto a Boran en la habitación y se ha quedado en shock. Su marido está vivo, aunque en coma y necesita atención médica. Después de un año creyendo que había muerto, nunca habría imaginado encontrárselo allí.

Cihan ha presenciado el momento con el corazón roto. Durante los últimos días, Alya no entendía por qué estaba tan distante con ella y ha llegado a pensar que sus sentimientos habían cambiado. Incluso ha intentado hablar con él para saber qué le estaba pasando.

Ahora, al descubrir que Boran está vivo, Alya ha comprendido por fin el motivo de su extraño comportamiento. Cihan no se había alejado de ella porque hubiera dejado de quererla, sino porque conocía la verdad sobre Boran y no sabía cómo contársela.

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