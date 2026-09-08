Esta noche, en En tierra lejana: Alya sigue las pistas de Cihan y se acerca al secreto que oculta sobre Boran

Alya encuentra un billete a Estambul que no encaja con lo que Cihan le cuenta y quiere saber qué está ocultándole.

Decidida a encontrar respuestas, la doctora contacta con una mujer que puede ayudarla a descubrir a nombre de quién se hicieron las reservas. La información que consigue no hace más que aumentar sus sospechas: los billetes fueron para viajar a Estambul y no aparecía ningún vuelo de vuelta.

Alya sigue tirando del hilo y cada vez está más cerca de descubrir qué se esconde detrás del extraño comportamiento de Cihan. Mientras tanto, su marido intenta mantener la verdad oculta. Pero ella no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

Esta noche, capitulazo de infarto en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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