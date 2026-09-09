Sevim humilla a Kader sin imaginar quién es realmente la niña

Sevim ha dejado claro desde el primer momento que Zeynep no era la niñera que ella habría elegido para sus nietas. Nada más conocerla, la ha examinado de arriba abajo y ha empezado a poner en duda su preparación, preguntándole si sabía idiomas o tocar el piano. Para la matriarca, Ilkin y Hayal merecen a alguien mucho más refinado.

Zeynep ha intentado responder con educación, pero la conversación ha cambiado por completo con la llegada de Kader. La pequeña se ha acercado con timidez y ha besado la mano de Sevim como muestra de respeto, sin imaginar la reacción que iba a provocar.

Lejos de enternecerse, Sevim ha despreciado a la niña con un comentario que ha dejado en shock a Zeynep: "Se le nota que es de una familia de ordinarios". La joven ha tenido que contenerse para no responderle.

Lo que Sevim todavía no sabe es que Kader es la hija secreta de Berrak. La mujer ha juzgado a la pequeña sin sospechar que, en realidad, pertenece a la familia Tecer y que, cuando toda la verdad salga a la luz, sus propias palabras se volverán en su contra.

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