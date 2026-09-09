El amor de Suna y Abidin ha sobrevivido a todo: así ha sido su historia

Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, la química entre la hermana de Seyran y el hombre de confianza de Ferit fue innegable. Sin embargo, su vínculo nació condicionado por el rígido entorno que los rodeaba: Abidin, marcado por la lealtad a los Korhan y su posición de subordinado, y Suna, atrapada bajo las imposiciones de su padre Kazim y las expectativas de estatus. Su relación comenzó como un refugio silencioso en el que compartían miradas cómplices, secretos y un deseo sincero de protegerse mutuamente en medio de la tormenta.

El punto crítico de su romance llegó con las decisiones desesperadas para huir del control familiar y las bodas concertadas. Las constantes barreras impuestas por la dinastía Korhan y las presiones del entorno obligaron a ambos a tomar caminos dolorosos. Mientras Abidin sufría en silencio al ver cómo la mujer de la que estaba enamorado se veía arrastrada a matrimonios convenidos por interés, Suna empezó a experimentar una transformación interna, donde el deseo de escapar del sometimiento la llevó a tomar decisiones contradictorias que terminaron distanciándola de su verdadero amor.

Tras un largo camino de obstáculos y desencuentros, la pareja logró superar las barreras del pasado para sellar su amor en una emotiva boda que prometía el inicio de una vida juntos lejos del sometimiento. Sin embargo, todo se desmoronó cuando Abidin descubrió su verdadera identidad como un Korhan de sangre. Obsesionado con reclamar lo que consideraba suyo y cegado por el rencor hacia la familia, Abidin cayó en una espiral de "locura" y oscuridad que dinamitó el matrimonio.

Fue en mitad de este caos y tras una tragedia a vida o muerte cuando se reveló el embarazo de Suna, un giro que la llevó a rechazar inicialmente al bebé por ser "hijo de un asesino" antes de que la propia maternidad forzara un doloroso camino de perdón, redención y vuelta a la mansión.

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