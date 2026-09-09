Fina sufre un ataque de nervios tras volver a discutir con Marta: “Me molesta que desconfíe de mí”

Fina no ha podido seguir escondiendo la presión a la que lleva días sometida. La enorme carga de trabajo, sumado a su último desencuentro con Marta tras dejarla plantada, ha llevado a la joven al límite y ha terminado derrumbándose ante Bianca: “Me molesta que desconfíe de mí”.

Fina ha comenzado a sentir un fuerte dolor en el pecho que ha hecho saltar las alarmas en la argentina, que no ha dudado en consolarla y restarle importancia a sus problemas con la hija de Damián.

“No estás bien, no puedes seguir así”, le ha advertido la pintora, que también la ha animado a acudir al médico.

No obstante, la fotógrafa se ha negado por completo, ya que no quiere decepcionar al marchante que le encargó retratar la exposición de Bianca.

Finalmente, la argentina ha animado a su expareja a relajarse y le ha prometido apoyarla para cambiar esta situación. ¿Se mejorará Fina?

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