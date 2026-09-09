“Se siente como una estúpida”: Carlota Baró reflexiona sobre la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada

Aunque en el primer episodio de Las hijas de la criada ya se percibe lo intensa y fugaz que es la relación entre Renata y Gustavo, los sentimientos de la criada hacia el matrimonio evolucionan rápidamente a lo largo de la historia.

Carlota Baró, la actriz que da vida a Renata, señala que en un primer momento el vínculo de su personaje con Inés es positivo. “Ella siente mucha fascinación por el mundo de clase alta y por ella. Jugamos a que había una envidia sana porque Renata admira mucho a Inés”, ha explicado.

La relación entre ambas se complica con la aparición de Gustavo, aunque Inés no llega a detectar lo que siente Renata. “Ella siente que nadie la ha mirado así. Gustavo aparece en un mundo nuevo para ella”, comenta la actriz.

El punto de inflexión para Renata llega cuando Gustavo le pide que se deshaga del bebé que espera. “Se siente como una estúpida”, puntualiza Carlota. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado sobre esta trama!

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