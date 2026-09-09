Capítulo 644 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Tasio reafirma su amor ante las dudas de Paula

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Han sonado campanas de boda! Después de un día de tensiones entre Andrés y Valentina, Begoña ha intercedido y ha asegurado a la dependienta

Las palabras de la enfermera han hecho mella en la dependienta, que ha dicho “sí” a casarse con Andrés en una discreta pedida de mano. ¡Qué vivan los novios!

Mientras tanto, Mabel ha roto las ilusiones de Salva cuando le ha asegurado que su ruptura es definitiva y no piensa volver con él.

Sin embargo, Tasio y Paula se han reconciliado cuando el hijo de Damián le ha prometido que solo escribió a Carmen para separarse de ella.

En otro orden de cosas, Eduardo y Roque se han despedido después de que el chófer rechazara su propuesta de acompañarle en su viaje por el mundo. ¿Volverán a encontrarse padre e hijo?

Además, Manuela ha animado a Claudia a contarle a Miguel quién era realmente el padre del bebé que esperaba. ¿Se atreverá la dependienta a confesarle la verdad?

Finalmente, Begoña ha exigido a Gabriel que le entregue los negativos de las fotos que le hicieron con Andrés, pero él se ha negado. ¿Estarán a buen recaudo?

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