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En tierra lejana | 7 de septiembre

Cihan se juega el todo por el todo: se lleva a Boran a Mardin ocultándoselo a Alya

Decidido a cuidar de su hermano en Mardin mientras lucha por salir del coma, el empresario debe no contarle nada a nadie.

Cihan se juega el todo por el todo: se lleva a Boran a Mardin ocultándoselo a Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras el impacto de encontrar a su hermano con vida pero en coma profundo, Cihan no tiene dudas: no piensa dejarlo allí. “¿Y ahora qué hacemos?”, ha preguntado Anciano. La respuesta de Cihan ha sido contundente: “Llevárnoslo”. Su plan es llevarlo a Mardin para poder cuidarlo y mantenerlo con vida entre todos.

Su primera idea era contárselo todo a Sadakat y a Alya, pero la realidad le ha hecho pensar las cosas mejor. Boran no está a salvo. Antes de desaparecer mató a Suleiman Baybars, y si alguien se entera de que sigue vivo, se le van a echar encima la policía y la familia Baybars para cobrarse la venganza.

Pero los riesgos de revelar este secreto en Estambul son gigantescos. El anciano le frena los pies con un aviso: si Boran despierta, ya habrá tiempo de contarlo, pero hablar antes de tiempo puede ser una sentencia de muerte.

Para protegerlo a él y a la familia, Cihan ha decidido callarse, incluyendo a Alya. Se lo lleva a Mardin en absoluto secreto y con la fe ciega de que, tarde o temprano, Boran volverá a abrir los ojos.

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