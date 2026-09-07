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“Boran está vivo y yo ya no”: Cihan se hunde al sentir que debe renunciar a Alya

El regreso de Boran lo cambia todo para Cihan, que se siente culpable por haber ocupado el lugar de su hermano y cree que ya no puede seguir con Alya.

“Boran está vivo y yo ya no”: Cihan se hunde al sentir que debe renunciar a Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan se queda devastado al descubrir que su hermano, al que lleva un año llorando y creyendo muerto, sigue con vida, aunque esté en coma. De repente, todo lo que ha vivido durante este tiempo cambia por completo.

El empresario se siente fatal porque se ha enamorado de Alya, la esposa de Boran, y siente que ha traicionado la memoria de su hermano. Ahora que había empezado a verla como su mujer, Boran está vivo. “Creía que estaba muerto, anciano. Lo habíamos enterrado. Lo pensaba a diario. He rezado por él. Acogí a su hijo. Y también a Alya”, confiesa.

Sin poder contenerse, Cihan se derrumba todavía más al pensar en sus sentimientos por Alya y en todo lo que ha ocurrido durante el último año. “Justo ahora que había empezado a pensar en ella como en mi esposa, está vivo”, reconoce, sin poder asumir la realidad.

Cihan siente que ha traicionado a su hermano y no encuentra consuelo: “Él está vivo y yo ya no”. Boran está vivo y él siente que ya no tiene derecho a ser feliz con Alya.

Esta noche, capitulazo de infarto en En tierra lejana. A las 23 horas en Antena 3, ya disponible en atresplayer.

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