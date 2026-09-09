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Capítulo 644

“Él te ama a ti”: Begoña da la cara por Andrés y zanja las dudas de Valentina

La enfermera ha defendido al hijo de Damián después de que la dependienta se enfadara con él.

“Él te ama a ti”: Begoña da la cara por Andrés y zanja las dudas de Valentina

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Begoña es consciente de que ella es la razón de la última discusión entre Valentina y Andrés: a la dependienta no le ha sentado nada bien que su novio se vea continuamente con la enfermera.

Sin embargo, Begoña ha acudido a la tienda para dar la cara por Andrés, aunque Valentina no le ha recibido con la mejor de sus sonrisas.

A pesar de las negativas de la dependienta de hablar sobre este tema, Begoña le ha dejado claro que el comportamiento de Andrés ha sido amistoso: solo la estaba consolando.

Valentina ha hecho oídos sordos a las palabras de la enfermera y le ha enfrentado con una incómoda pregunta: “Dime qué sientes por Andrés”.

Finalmente, Begoña le ha confesado lo importante que ha sido para su vida, pero dejando claro lo más importante: “Andrés te ama a ti, yo en tu lugar no le dejaría escapar”. ¡Parece que estas palabras han hecho mella en Valentina!

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