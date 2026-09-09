Kaya no aguanta más la presión de Sadakat por su boda con Ipek y hace saltar la cena por los aires

Sadakat ha anunciado que los padres de Ipek acudirán al día siguiente a la ceremonia y que, después del homenaje a Boran, hablarán de la fecha de la boda. Para ella, no tiene sentido seguir esperando y quiere que el enlace se celebre antes del invierno.

Kaya, por su parte, ha asegurado que quiere casarse con Ipek, pero que todavía no es el momento. Sadakat, sin embargo, ha insistido en que ya están prometidos y que no puede seguir haciendo esperar a la joven.

La situación ha ido a más hasta que Kaya no ha podido aguantar más. Ha estallado delante de todos, ha tirado la comida de la mesa y ha dejado claro que está harto de que le presionen con la boda. Después, se ha marchado entre gritos.

Tras la marcha de Kaya, Cihan también ha plantado cara a su madre. Le ha reprochado que esté presionando a su hermano cuando la familia todavía está pasando por un momento tan complicado.

La matriarca ha mantenido su postura y ha insistido en que Kaya debe cumplir su compromiso con Ipek. Cihan, sin embargo, ha dejado claro que no está de acuerdo con la forma en la que su madre está actuando.

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