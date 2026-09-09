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Capítulo 644

“¿Quieres ser mi mujer?”: Andrés da el paso definitivo con Valentina con una inesperada pedida de mano

La joven ha aceptado con ilusión esta inesperada propuesta que romperá el corazón de Begoña.

“¿Quieres ser mi mujer?”: Andrés da el paso definitivo con Valentina con una inesperada pedida de mano

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Después de una pequeña crisis, ¡Andrés y Valentina se han reconciliado por todo lo alto!

“Para mí no hay nadie más que tú”, le ha recordado Andrés a la vez que le ha pedido perdón a la dependienta, que también ha querido disculparse después de que Begoña diera la cara por él.

La pareja está segura de que quieren pasar el resto de su vida juntos y Andrés no ha dudado en hacerlo realidad con una inesperada propuesta de matrimonio: “Cásate conmigo”.

Valentina se ha quedado sin palabras ante esta propuesta y Andrés ha vuelto a repetirle: “¿Quieres ser mi mujer?”.

“Claro que sí”, ha aceptado ilusionada la joven antes de fundirse con Andrés en un tierno beso. ¡Suenan campanas de boda en Toledo! ¿Cómo le sentará a Begoña esta noticia?

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