Capítulo 644
“¿Quieres ser mi mujer?”: Andrés da el paso definitivo con Valentina con una inesperada pedida de mano
La joven ha aceptado con ilusión esta inesperada propuesta que romperá el corazón de Begoña.
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Después de una pequeña crisis, ¡Andrés y Valentina se han reconciliado por todo lo alto!
“Para mí no hay nadie más que tú”, le ha recordado Andrés a la vez que le ha pedido perdón a la dependienta, que también ha querido disculparse después de que Begoña diera la cara por él.
La pareja está segura de que quieren pasar el resto de su vida juntos y Andrés no ha dudado en hacerlo realidad con una inesperada propuesta de matrimonio: “Cásate conmigo”.
Valentina se ha quedado sin palabras ante esta propuesta y Andrés ha vuelto a repetirle: “¿Quieres ser mi mujer?”.
“Claro que sí”, ha aceptado ilusionada la joven antes de fundirse con Andrés en un tierno beso. ¡Suenan campanas de boda en Toledo! ¿Cómo le sentará a Begoña esta noticia?
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