Así es Berta, el personaje de Lucía Guerrero en A la deriva: “Es una superviviente”

Lucía Guerrero da vida a Berta en A la deriva, la nueva serie que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer.

“Es la hija de Ramón, uno de los pescadores del pueblo, y su padre es uno de los que naufraga en esta tragedia”, explica la actriz sobre su personaje. La desaparición de Ramón deja a Berta en una situación especialmente complicada. “Pierde a la única familia que tiene y se queda sola”, cuenta Lucía Guerrero.

A pesar de todo lo que tendrá que afrontar, Berta no dejará de luchar. “Es una superviviente”, asegura la actriz. “Le pasan muchas cosas, es un personaje con el que se va a sufrir mucho”, adelanta. Y aunque es “frágil y vulnerable”, Berta siempre intenta seguir hacia delante frente a las adversidades.

Para Lucía Guerrero, hay una cualidad que define especialmente a su personaje: su capacidad para no rendirse. “Lo más bonito de Berta es la perseverancia”, confiesa la actriz sobre una joven que tendrá que aprender a sobrevivir después de perderlo todo.

Descubre a Lucía Guerrero como Berta en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

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