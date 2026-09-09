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Capítulo 644

Roque se despide de Eduardo antes de iniciar su vuelta al mundo: “Estés donde estés, me llevas contigo”

Finalmente, el chófer ha rechazo la propuesta del joven de acompañarle a dar la vuelta al mundo.

Roque se despide de Eduardo antes de iniciar su vuelta al mundo: “Estés donde estés, me llevas contigo”

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Después de darle muchas vueltas, Eduardo ha decidido rechazar la propuesta de Roque de acompañarle en su vuelta al mundo.

Al chófer la hubiera hecho mucha ilusión acompañar a su hijo en esta aventura, pero es consciente de que su vida está en Toledo y de que ese viaje debe vivirlo solo: “Te estaré esperando con los brazos abiertos”.

Aunque Roque creía que esta era la ocasión perfecta para conocerse mejor, ha entendido que no pueda acompañarle.

No obstante, Eduardo ha sorprendido a Roque con una emotiva figura que él mismo ha tallado: “Estés donde estés, me llevas contigo”.

“Te voy a echar de menos” han sido sus últimas palabras antes de fundirse un emotivo abrazo que sella esta emotiva despedida. ¿Volverán a encontrarse?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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