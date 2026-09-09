Capítulo 644
Roque se despide de Eduardo antes de iniciar su vuelta al mundo: “Estés donde estés, me llevas contigo”
Finalmente, el chófer ha rechazo la propuesta del joven de acompañarle a dar la vuelta al mundo.
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Después de darle muchas vueltas, Eduardo ha decidido rechazar la propuesta de Roque de acompañarle en su vuelta al mundo.
Al chófer la hubiera hecho mucha ilusión acompañar a su hijo en esta aventura, pero es consciente de que su vida está en Toledo y de que ese viaje debe vivirlo solo: “Te estaré esperando con los brazos abiertos”.
Aunque Roque creía que esta era la ocasión perfecta para conocerse mejor, ha entendido que no pueda acompañarle.
No obstante, Eduardo ha sorprendido a Roque con una emotiva figura que él mismo ha tallado: “Estés donde estés, me llevas contigo”.
“Te voy a echar de menos” han sido sus últimas palabras antes de fundirse un emotivo abrazo que sella esta emotiva despedida. ¿Volverán a encontrarse?
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