Roque se despide de Eduardo antes de iniciar su vuelta al mundo: “Estés donde estés, me llevas contigo”

Después de darle muchas vueltas, Eduardo ha decidido rechazar la propuesta de Roque de acompañarle en su vuelta al mundo.

Al chófer la hubiera hecho mucha ilusión acompañar a su hijo en esta aventura, pero es consciente de que su vida está en Toledo y de que ese viaje debe vivirlo solo: “Te estaré esperando con los brazos abiertos”.

Aunque Roque creía que esta era la ocasión perfecta para conocerse mejor, ha entendido que no pueda acompañarle.

No obstante, Eduardo ha sorprendido a Roque con una emotiva figura que él mismo ha tallado: “Estés donde estés, me llevas contigo”.

“Te voy a echar de menos” han sido sus últimas palabras antes de fundirse un emotivo abrazo que sella esta emotiva despedida. ¿Volverán a encontrarse?

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