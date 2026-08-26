La tragedia que deja a Mine y a su bebé al borde de la muerte: ¿sobrevivirán?

Mine ha llegado hasta la casa de Ecmel dispuesta a contar toda la verdad para hacer daño a Alya y Cihan y conseguir separarlos. Intentando que entrara en razón, la doctora le ha recordado que está embarazada, que debe cuidarse y también le ha dejado claro que, pese a todo lo ocurrido, ella y Cihan no van a separarse.

“Acéptalo, deja de ser egoísta y piensa en tu hijo”, le ha pedido Alya, intentando que comprenda que continuar con su obsesión solo puede hacerle daño a ella y a su bebé. Pero la administradora del hospital no ha querido escucharla. Convencida de que Alya es la responsable de haber perdido a Cihan, ha reaccionado de forma impulsiva y se ha subido al coche decidida a matarla.

En un acto desesperado para salvar a su esposa, Cihan ha embestido a Mine con el coche, provocando un brutal accidente. El empresario lo ha arriesgado todo para evitar que Alya fuera atropellada, pero ahora la vida de Mine está en peligro

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