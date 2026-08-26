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En tierra lejana | 25 de agosto

La tragedia que deja a Mine y a su bebé al borde de la muerte: ¿sobrevivirán?

La obsesión de Mine por recuperar a Cihan la lleva demasiado lejos. Tras descubrir que él y Alya no piensan separarse, se lanza con el coche contra la doctora. Cihan consigue evitar que su esposa sea atropellada, pero la maniobra tiene unas consecuencias devastadoras.

La tragedia que deja a Mine y a su bebé al borde de la muerte: ¿sobrevivirán?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine ha llegado hasta la casa de Ecmel dispuesta a contar toda la verdad para hacer daño a Alya y Cihan y conseguir separarlos. Intentando que entrara en razón, la doctora le ha recordado que está embarazada, que debe cuidarse y también le ha dejado claro que, pese a todo lo ocurrido, ella y Cihan no van a separarse.

“Acéptalo, deja de ser egoísta y piensa en tu hijo”, le ha pedido Alya, intentando que comprenda que continuar con su obsesión solo puede hacerle daño a ella y a su bebé. Pero la administradora del hospital no ha querido escucharla. Convencida de que Alya es la responsable de haber perdido a Cihan, ha reaccionado de forma impulsiva y se ha subido al coche decidida a matarla.

En un acto desesperado para salvar a su esposa, Cihan ha embestido a Mine con el coche, provocando un brutal accidente. El empresario lo ha arriesgado todo para evitar que Alya fuera atropellada, pero ahora la vida de Mine está en peligro

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