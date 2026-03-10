¡A punto de ser pillado!: Sahin ayuda a Kaya a esconderse de su madre tras su locura

Kaya no puede estar ni un minuto más lejos de Zerrin y ha tomado una decisión de locos: trepar por los muros de la mansión para verla a escondidas. Aunque las madres de ambos se oponen totalmente a que estén juntos, a él no le importa el peligro. “La gente escala montañas, ¿cómo no voy a poder yo con un muro?”, decía convencido antes de pegarse un golpe tremendo contra el suelo.

La caída ha sido de campeonato, pero por suerte Sahin estaba allí para echarle una mano antes de que los pillaran. Kaya ha confesado que no podía aguantar más sin saber cómo estaba Zerrin, sobre todo después de ver cómo la trataron el día anterior. “Me partió el corazón ver cómo la zarandearon”, ha dicho, dejando claro que su amor por su prima es lo único que le importa.

Sahin, que conoce bien lo que es sufrir por amor, ha intentado calmar a su primo pidiéndole paciencia. Le ha recordado que querer a alguien de verdad exige sacrificios, pero Kaya no está para sermones. Tiene un miedo atroz a que Zerrin se canse de esta situación, se marche lejos y termine casándose con otro hombre. ¡La guerra en esta casa también está que arde y Kaya está dispuesto a todo por su prima!