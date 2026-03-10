Adriana Torrebejano, feliz en el papel de Sonia Beched: “Me encanta su humor y es una mujer como podría ser yo”

Adriana Torrebejano adelanta que su personaje “será un poco diferente al del libro”, aunque mantiene la esencia que conquistó a los lectores: “Hay muchas escenas de las novelas, pero cuenta con algunas nuevas que también son muy interesantes”. Esa combinación, explica, permite dibujar una Sonia más poliédrica, empresaria y madre soltera que, tras la decepción con el padre de su hija, decidió no esperar a nadie y refugiarse en relaciones sin compromiso.

Lo que más entusiasma a la actriz es el viaje interior del personaje. “La evolución de Sonia durante la serie es lo que más me entusiasma”, asegura. De ella admira especialmente su carácter frontal y su sentido del humor: “No se calla nada y dice todo a la cara. Es una mujer como podría ser yo”. Una declaración que subraya el retrato de una mujer que ha aprendido a sostenerse sola, incluso cuando las heridas aún pesan.

Porque a Sonia “le hicieron mucho daño en el amor” y todavía está recomponiéndose. Sin embargo, la intérprete reivindica esa cicatriz como motor de crecimiento: “La herida del pasado es la mayor flor que le ha podido regalar la vida”. La llegada de Can, un piloto que irrumpe en su entorno más controlado, la “desestabiliza para bien” y la empuja a reencontrarse con su versión más extrovertida y romántica.

Además, el desafío de interpretar a una madre ha sido clave en el proceso creativo. “Es una relación muy intensa y era importante conseguirlo”, afirma Torrebejano sobre el vínculo con su hija en la ficción. Aunque reconoce que trabajar con niños “es muy diferente”, se muestra satisfecha con el resultado de un reto que aporta una capa adicional de verdad emocional a la serie.

Así es Sonia

Sonia Beched es una empresaria y madre soltera que, tras la decepción amorosa que vivió con el padre de su hija Ibiza, no espera a ningún hombre, pero disfruta del sexo sin compromiso.

La vida de Sonia está marcada por su madre Albany, quien, obsesionada con mantener su alto nivel de vida, constantemente recrimina la soltería y la “excesiva” independencia de su hija.

Todo cambia cuando en una de las cenas que organiza su madre conoce a Can Dogo, un piloto con el que dará rienda suelta a sus placeres, pero siempre evitando enamorarse. ¿Lo conseguirán?