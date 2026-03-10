Antonia San Juan describe a Cristina: “Es una mujer que no se ha puesto fecha de caducidad”

Antonia San Juan da vida a Cristina en ¿A qué estás esperando?, un personaje que, en palabras de la propia intérprete, “es muy necesario”. No se trata solo de la madre de Carol, sino de una mujer que desafía los márgenes tradicionales asignados a su edad. “Es una madre con dos hijas con 60 años que tiene un novio de 35”, explica la actriz, subrayando el carácter poco convencional de una figura que rompe inercias culturales todavía muy arraigadas.

Cristina encarna una realidad que rara vez ocupa el centro del relato: la de las mujeres maduras que se resisten a aceptar la invisibilidad afectiva. “A las madres inmediatamente se las condena a la soledad”, afirma San Juan, señalando un prejuicio social que pesa con especial dureza sobre ellas. Frente a esa condena silenciosa, su personaje se convierte en una declaración de intenciones.

Lejos de asumir una supuesta fecha de caducidad sentimental, Cristina reivindica su derecho a seguir viviendo con plenitud. “Ella no se pone una fecha de caducidad”, insiste la actriz, dejando claro que la edad no determina ni el deseo ni la capacidad de ilusionarse. La serie utiliza su historia para cuestionar una mirada que, con frecuencia, infantiliza o desactiva emocionalmente a las mujeres a partir de cierta etapa vital.

La relación con un hombre 25 años menor, además, introduce otro elemento incómodo para parte del público: la naturalidad con la que ambos viven su intimidad. Puede escandalizar a algunos, pero a Cristina le resulta irrelevante. Su actitud, más que provocadora, es coherente con su manera de entender la vida: sin pedir permiso y sin aceptar límites impuestos por los demás.

