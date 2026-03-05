Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En los próximos capítulos

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Alya se lo juega todo por su hijo mientras Sadakat prepara su mayor venganza. ¡El destino de Cihan Deniz pende de un hilo!

Alya y Cihan Deniz

Publicidad

Sadakat da la orden para llevarse al niño y alejarlo para siempre de su madre, pero no cuenta con que Alya ya no tiene miedo a nada. Dispuesta a todo, la joven se pone al volante de una camioneta y, en un arranque de coraje puro, ¡tira abajo el portón de la mansión para entrar a por su hijo!

“Haría lo que fuera por mi hijo. Incluso atravesaría las puertas del infierno”, grita ante la mirada atónita de la familia. Ya no le importan las leyes ni las amenazas; su único objetivo es no separarse de Cihan Deniz.

Sin embargo, el odio de la matriarca no tiene límites. Sadakat, lejos de asustarse por el ataque, le hace un ultimátum: o se marcha del país en este mismo instante, o mueve sus hilos para que los guardias la envíen de nuevo a la cárcel.

¿Es capaz Sadakat de cumplir su amenaza y mandar a Alya a prisión después de este acto de rebeldía? El futuro de Cihan Deniz pende de un hilo en estos dos nuevos capítulos que prometen dejarnos sin aliento.

La valentía de Alya contra la crueldad de Sadakat llega a un punto de no retorno. Lunes y martes, a las 23 horas en Antena 3. ¡Disponible ya en atresplayer!

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

Alya y Cihan Deniz

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”
Capítulo 512

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!
Capítulo 512

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”
Capítulo 512

Mabel y Claudia liman asperezas tras su encontronazo: “No entiendo qué te pasa conmigo”

La pequeña de los Salazar pide explicaciones a su compañera de habitación por su trato distante.

Andrés sorprende a Valentina con regalo, pero ella lo rechaza
Capítulo 512

Andrés sorprende a Valentina con un regalo, pero ella lo rechaza: “Usted es mi jefe y no lo veo apropiado”

El pequeño de los De la Reina estrecha lazos con la nueva dependienta de la perfumería.

María en Entre Tierras

Antes de que todo vuelva a empezar: la inédita carta de María a Manuel en Entre tierras

Ferit y Seyran pagan el precio de volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Ferit y Seyran pagan el precio por volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Esta noche, en Perdiendo el juicio: Amanda sigue buscando la verdad

Esta noche en Perdiendo el juicio: la investigación da un nuevo giro con el arma del crimen

Publicidad