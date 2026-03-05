¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Sadakat da la orden para llevarse al niño y alejarlo para siempre de su madre, pero no cuenta con que Alya ya no tiene miedo a nada. Dispuesta a todo, la joven se pone al volante de una camioneta y, en un arranque de coraje puro, ¡tira abajo el portón de la mansión para entrar a por su hijo!

“Haría lo que fuera por mi hijo. Incluso atravesaría las puertas del infierno”, grita ante la mirada atónita de la familia. Ya no le importan las leyes ni las amenazas; su único objetivo es no separarse de Cihan Deniz.

Sin embargo, el odio de la matriarca no tiene límites. Sadakat, lejos de asustarse por el ataque, le hace un ultimátum: o se marcha del país en este mismo instante, o mueve sus hilos para que los guardias la envíen de nuevo a la cárcel.

¿Es capaz Sadakat de cumplir su amenaza y mandar a Alya a prisión después de este acto de rebeldía? El futuro de Cihan Deniz pende de un hilo en estos dos nuevos capítulos que prometen dejarnos sin aliento.

La valentía de Alya contra la crueldad de Sadakat llega a un punto de no retorno. Lunes y martes, a las 23 horas en Antena 3. ¡Disponible ya en atresplayer!