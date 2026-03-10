Francisco Ortiz nos habla de Daryl: “Su relación con Carol es convulsa, pero tienen grandes encuentros en el sexo”

En la adaptación de las novelas de Megan Maxwell, este personaje se erige como uno de los pilares emocionales de la trama: “es un tipo vulnerable” con un profundo deseo de conectar y de construir algo duradero, según palabras del propio actor.

Daryl no es el típico atractivo piloto de serie. A través de la mirada de Francisco Ortiz, el personaje se presenta como alguien que, pese a su exterior seguro y desenfadado, arrastra una vulnerabilidad que marca su forma de relacionarse y amar.

Ortiz subraya que se trata de “un tipo vulnerable”, una definición que introduce de inmediato la complejidad emocional que late bajo la superficie de este compañero inseparable de Can.

En un relato donde la comedia erótico-romántica explora territorios poco trillados de las relaciones contemporáneas, Daryl se distingue por su “grandísimo afán por amar y por formar una familia”.

Esta doble vertiente, vulnerabilidad y deseo de conexión, convierte a Daryl en un personaje poliédrico. Aunque su amistad con Can le confiere solidez y complicidad, su historia personal con Carol, interpretada por Eva Ugarte, lo empuja a replantearse sus propios límites y miedos. La relación entre ambos es convulsa, “lo que empieza como algo que se erige en grandes encuentros sexuales acaba evolucionando” ha asegurado Ortiz.

Así es Daryl

Piloto de la compañía High Airlines e íntimo amigo de Can desde la infancia, y con el que disfruta visitando clubs liberales donde tener sexo sin ataduras. Es pulcro, exigente y ordenado.

La única locura que ha cometido es enamorarse de Carol y comprometerse, pero descubrirá que el amor no basta, hace falta conciliar sus diferencias, una tarea que no resulta tan fácil, sobre todo cuando a los dos les cuesta tanto sincerarse. Conocer a la familia de Carol será todo un reto.