Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

El reto de Anna Moliner para ser Lola: “Me ha permitido ser muy libre y volar mucho”

La actriz ha confesado que está encantada con su papel en ¿A qué estás esperando? porque ha sido un equipo con el que ha conectado desde el primer momento y ha disfrutado mucho de ponerse en la piel de Lola.

Anna Moliner es Lola

Publicidad

Carmen Marar | Carmen Pardo
Publicado:

Anna Moliner se pone en la piel de la hermana de Daryl y futura cuñada de Carol, un papel que equilibra humor, carácter y emoción. Lola no es un simple secundario: es un revulsivo en la trama, una presencia que dinamiza cada escena en la que aparece y que, capítulo a capítulo, ha terminado por ganarse el cariño de los espectadores.

La actriz reconoce que el rodaje ha sido una experiencia especialmente estimulante. “Hacía mucho que no me reía tanto en un rodaje”, asegura, subrayando la química que se generó desde el primer momento. Esa complicidad, explica, fue clave para construir un ambiente de trabajo fluido y creativo que se traslada con naturalidad a la pantalla.

Asumir un personaje nacido en el universo literario de Megan Maxwell implicaba, además, una responsabilidad añadida. Moliner no lo esquiva: “Es el reto doble de no decepcionarles y que lo que hayan imaginado lo encuentren en esta historia”.

Para la actriz, dar vida a Lola ha sido “un auténtico regalo”, pero también un ejercicio de respeto hacia unos lectores que llegan a la serie con expectativas claras y una imagen previa muy definida.

Así es Lola

Hermana de Daryl. Casada y con tres hijos. Un mujer muy intensa, entusiasta y divertida. Se apunta a un bombardeo. Lo quiere todo y lo quiere ya.

Está feliz de que su hermano se haya por fin enamorado. Su padre es viudo y los hermanos siempre han estado muy unidos.

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Germán Alcarazu y Marina Guerola

Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: “Tenemos mucha relación de hermanos”

Adriana Torrebejano es Sonia Beched

Adriana Torrebejano, feliz en el papel de Sonia Beched: “Me encanta su humor y es una mujer como podría ser yo”

Rubén Cortada es Can Dogo

Ruben Cortada sobre Can Dogo: “No tiene ni idea de lo que es el amor”

Eva Ugarte interpreta a Carol
PERSONAJES DE ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO

Así es Carol, el personaje de Eva Ugarte: “Tiene una fuerza y una vulnerabilidad que me interesaban mucho”

Francisco Ortiz es Daryl
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Francisco Ortiz nos habla de Daryl: “Su relación con Carol es convulsa, pero tienen grandes encuentros en el sexo”

Anna Moliner es Lola
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

El reto de Anna Moliner para ser Lola: “Me ha permitido ser muy libre y volar mucho”

La actriz ha confesado que está encantada con su papel en ¿A qué estás esperando? porque ha sido un equipo con el que ha conectado desde el primer momento y ha disfrutado mucho de ponerse en la piel de Lola.

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?
Avance

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

¡No se rinde! Mientras Cihan planea el futuro de Alya en secreto para cumplir el deseo de Boran, ella decide tomar las riendas de su vida. Alya protagoniza una fuga de infarto, ¿conseguirá escapar o la atrapará Cihan?

Manu Baqueiro es Dani en ¿A qué estás esperando?

Manu Baquerido da vida a Dani: “Es un tipo con una vida apocada”

¡A punto de ser pillado!: Sahin ayuda a Kaya a esconderse de su madre tras su locura

¡A punto de ser pillado!: Sahin ayuda a Kaya a esconderse de su madre tras su locura

Antonia San Juan es Cristina, la madre de Carol, en ¿A qué estás esperando?: “Es un personaje muy necesario”

Antonia San Juan describe a Cristina: “Es una mujer que no se ha puesto fecha de caducidad”

Publicidad