El reto de Anna Moliner para ser Lola: “Me ha permitido ser muy libre y volar mucho”

Anna Moliner se pone en la piel de la hermana de Daryl y futura cuñada de Carol, un papel que equilibra humor, carácter y emoción. Lola no es un simple secundario: es un revulsivo en la trama, una presencia que dinamiza cada escena en la que aparece y que, capítulo a capítulo, ha terminado por ganarse el cariño de los espectadores.

La actriz reconoce que el rodaje ha sido una experiencia especialmente estimulante. “Hacía mucho que no me reía tanto en un rodaje”, asegura, subrayando la química que se generó desde el primer momento. Esa complicidad, explica, fue clave para construir un ambiente de trabajo fluido y creativo que se traslada con naturalidad a la pantalla.

Asumir un personaje nacido en el universo literario de Megan Maxwell implicaba, además, una responsabilidad añadida. Moliner no lo esquiva: “Es el reto doble de no decepcionarles y que lo que hayan imaginado lo encuentren en esta historia”.

Para la actriz, dar vida a Lola ha sido “un auténtico regalo”, pero también un ejercicio de respeto hacia unos lectores que llegan a la serie con expectativas claras y una imagen previa muy definida.

Así es Lola

Hermana de Daryl. Casada y con tres hijos. Un mujer muy intensa, entusiasta y divertida. Se apunta a un bombardeo. Lo quiere todo y lo quiere ya.

Está feliz de que su hermano se haya por fin enamorado. Su padre es viudo y los hermanos siempre han estado muy unidos.