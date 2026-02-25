Sadakat y Fidan se alían para romper los amores prohibidos de sus hijos

Hacía falta algo muy grave para que Sadakat y Fidan se sentaran en la misma mesa, y ese algo tiene nombre de mujer: Nare y Zerrin. En un encuentro cargado de reproches, las dos mujeres más poderosas del clan han dejado claro que no van a permitir que sus hijos sigan adelante con unos romances que consideran un error imperdonable. "Ni tu madre ni yo queremos que te relaciones con nosotros", le ha dicho Sadakat a un Sahin que no piensa rendirse.

El ambiente se ha caldeado cuando Sahin ha defendido su amor por Nare, asegurando que ella no es feliz con su marido. Pero Fidan, con esa lengua que corta como un cuchillo, le ha bajado los humos de golpe: "¿Te crees que si se divorcia se irá contigo? ¡Espabila!". La matriarca tiene claro que su hijo no volverá a caer en el mismo error, y Sadakat, por una vez, le ha dado la razón punto por punto. Pero Sahin no es el único en el punto de mira.

Kaya también ha recibido lo suyo. Su tía Fidan ha sido tajante: no quiere que vuelva a acercarse a Zerrin. Tal y como le ha dicho, si Ecmel se entera desde la cárcel, sacará a su hija de la universidad y se acabó el futuro para ella.

Aunque Kaya ha gritado a los cuatro vientos que nadie le hará renunciar a Zerrin, el golpe final se lo ha llevado él mismo. Ante la pregunta de su madre sobre si quería a Kaya, Zerrin lo ha negado: "No le quiero". ¿Es verdad que no siente nada o es el miedo a su familia lo que la obliga a mentir?