En tierra lejana | 9 de marzo

“¡Nunca te perdonaré!”: el grito de Alya a Cihan tras perderlo todo

La joven ha explotado contra Cihan al salir de la mansión. Destrozada por haber tenido que engañar al pequeño Cihan Deniz con un falso viaje a Canadá, le ha jurado odio eterno a su cuñado.

Alya ha salido de la mansión con el alma rota tras ver a su hijo. Nada más cruzar la puerta, se ha encarado con Cihan y le ha soltado todo lo que tenía dentro. Le ha gritado que por su culpa lo ha perdido todo: a su niño, a su familia y a su marido. Llorando, le ha jurado que jamás le va a perdonar que le haya quitado a su alegría de vivir.

Lo que más le duele a Alya es la mentira que ha tenido que decirle al pequeño. Le ha echado en cara a Cihan que él la ha obligado a engañar a su hijo mirándole a los ojos. El niño se ha quedado pensando que su madre se va a Canadá a por sus juguetes, pero Alya tiene claro que algún día el pequeño sabrá la verdad. "Se enterará de qué clase de persona eres realmente", le ha dicho.

Alya se ha puesto a andar sola, diciendo que se iba a ver hasta a los enemigos de la familia si hacía falta. Cihan ha intentado pararla porque la casa de Nare está lejísimos y no quería que se fuera a pie por ahí. Pero ella estaba tan fuera de sí que no escuchaba a nadie y solo quería alejarse de esa casa.

Al ver que no entraba en razón, Cihan ha perdido la paciencia. La ha cogido en brazos en mitad de sus gritos y forcejeos, y la ha metido a la fuerza en el coche. Al final, se ha ido a casa de Nare llorando y golpeando la puerta, destrozada por tener que dejar a su hijo atrás.

Se acabó la obediencia. Demir se ha plantado ante Nadim y le ha dejado claro que no piensa seguir sus órdenes. El joven está decidido a tomar el mando y destruir a Cihan, cueste lo que cueste.

