Ruben Cortada sobre Can Dogo: “No tiene ni idea de lo que es el amor”

El protagonista ha asegurado que “no miro las redes” para no saber nada sobre el personaje escrito por Megan Maxwell.

Para Rubén Cortada, “Can no tiene ni idea de los que es el amor ni enamorarse ni ser responsable de otra persona”, un personaje al que considera muy transparente a excepción del único secreto que esconde a su familia, su afición a los sitios de intercambio de parejas.

“El tiene sus fortalezas en el sexo y sus debilidades en la responsabilidad” ha asegurado Cortada sobre el comandante de aviación.

Su encuentro con Sonia le hará replantearse muchas cuestiones en su vida, aunque ambos disfrutan del sexo sin ataduras.

Así es Can

La belleza de Can es única, pero sabe llevarla con naturalidad, como su generosidad. Le encanta disfrutar de sus amigos, de su estatus y sobre todo, ¡de las mujeres!

Es comandante de aviación y el futuro heredero de la compañía familiar High Airlines, motivo por el que sus padres le inculcan el respeto y una obligación muy importante: casarse con una mujer de su condición.

Sin embargo, mientras espera a que llegue la indicada sigue disfrutando de la vida y del sexo sin ataduras. Para ello acude a clubs liberales y evita enamorarse.