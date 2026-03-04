La melodía que refleja el dolor de los protagonistas de En tierra lejana

Algunos de los personajes protagonistas de En tierra lejana no están pasando por su mejor momento. Por un lado, Ayla está atrapada en Mardin, obligada a casarse con Cihan, el hermano de su difunto marido. Esto también ha provocado el dolor de Mine, que ama a Cihan y sabe que, ahora mismo, su amor es imposible.

Nare está embarazada y, a pesar de que ama a su primo Sahin, se ve obligada a volver con Ozkan, su marido. Otro amor imposible es que de Kaya, que ama a Zerrin y sabe que no puede estar con ella.

En el último episodio que se ha emitido, hemos podido notar el dolor de estos personajes que nos han regalado escenas llenas de dolor acompañadas de una canción turca llena de sentimiento: Yazın Yağar Kar Başıma de Ayfer Vardar.

Y encima me golpea en la cabeza.

Y también me golpea en la cabeza, en la cabeza.

Y encima me golpea en la cabeza.

Y también me golpea en la cabeza, en la cabeza.

No me has dejado ir,

No has secado mis lágrimas,

¿Por qué tengo que temer el invierno?

En verano, la nieve ya cae sobre mi cabeza.