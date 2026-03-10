Antena3
Pastora Vega es Mía: “Representa a un tipo de mujer que no tiene identidad propia”

La actriz se pone en la piel de la madre de Can y Raissa en ¿A qué estás esperando? Un personaje sensible y perspicaz que se mantiene siempre en un segundo plano.

Pastora Vega es Mía

Carmen Pardo | Carmen Marar
Madre de Can y Raissa, su personaje encarna a una mujer que ha aprendido a ocupar un segundo plano, a observar más que a intervenir y a medir cada palabra. Sensible y perspicaz, Mía evita ciertos conflictos, esquiva temas incómodos y parece sentirse más cómoda sosteniendo que liderando.

“Representa un tipo de mujer que no tiene identidad propia”, explica la actriz, subrayando la renuncia silenciosa que define a su personaje. Se trata de una mujer tradicional, entregada a su familia, volcada en sus hijos y comprensiva con su marido, incluso cuando esa comprensión implica callar más de lo que desearía. Mía es de las que apaciguan tempestades, de las que prefieren recomponer los pedazos antes que provocar la ruptura.

Sin embargo, bajo esa aparente fragilidad late una determinación inesperada. “Llega un punto en el que no duda en poner límites”, añade Vega. Esa es la grieta por la que se cuela la verdadera dimensión del personaje: la de una mujer que, aun acostumbrada a ceder, no está dispuesta a perderlo todo.

Pastora Vega construye así un personaje que, sin grandes aspavientos, revela la fuerza de quienes han vivido demasiado tiempo a la sombra y deciden, por fin, marcar su propio límite.

