Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

¡No se rinde! Mientras Cihan planea el futuro de Alya en secreto para cumplir el deseo de Boran, ella decide tomar las riendas de su vida. Alya protagoniza una fuga de infarto, ¿conseguirá escapar o la atrapará Cihan?

Cihan le confiesa a su hermana Nare la verdad que lo atormenta: la última voluntad de Boran era que él se casara con Alya para protegerla. Es un pacto de sangre que nadie debe conocer, y menos la propia Alya, porque Cihan sabe que ella nunca entendería una imposición así. "Solo conseguiríamos alimentar su ira", advierte.

Pero mientras tanto, Alya entra en acción. ¡No se va a quedar de brazos cruzados! La joven aprovecha un descuido y se marcha. "¡Se escapa hacia la carretera!", gritan los hombres de Cihan mientras la ven correr. Alya solo tiene una meta en la cabeza: el consulado de Estambul.

Cihan, fuera de sí al enterarse de la noticia, ordena a todo su equipo que la encuentren de inmediato. "¿A dónde irá a estas horas?", se preguntan todos mientras la noche cae sobre Mardin. Alya intenta huir, sin saber que Cihan solo intenta cumplir la promesa que le hizo a su hermano fallecido. ¿Acabará sabiendo la verdad? Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana. A las 23 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

“¿Te crees que morderé el anzuelo?”: Alya deja a Cihan en ridículo antes de su amenaza

