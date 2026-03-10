Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

Cihan le confiesa a su hermana Nare la verdad que lo atormenta: la última voluntad de Boran era que él se casara con Alya para protegerla. Es un pacto de sangre que nadie debe conocer, y menos la propia Alya, porque Cihan sabe que ella nunca entendería una imposición así. "Solo conseguiríamos alimentar su ira", advierte.

Pero mientras tanto, Alya entra en acción. ¡No se va a quedar de brazos cruzados! La joven aprovecha un descuido y se marcha. "¡Se escapa hacia la carretera!", gritan los hombres de Cihan mientras la ven correr. Alya solo tiene una meta en la cabeza: el consulado de Estambul.

Cihan, fuera de sí al enterarse de la noticia, ordena a todo su equipo que la encuentren de inmediato. "¿A dónde irá a estas horas?", se preguntan todos mientras la noche cae sobre Mardin. Alya intenta huir, sin saber que Cihan solo intenta cumplir la promesa que le hizo a su hermano fallecido. ¿Acabará sabiendo la verdad? Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana. A las 23 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.