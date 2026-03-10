Así es Carol, el personaje de Eva Ugarte: “Tiene una fuerza y una vulnerabilidad que me interesaban mucho”

Ugarte define el rodaje como una experiencia “muy divertida”, aunque matiza que también ha sido “intensa, llena de aventuras y de tramas” que el público descubrirá a lo largo de la temporada. Ese equilibrio entre ligereza y profundidad atraviesa también a su personaje, una mujer marcada por un pasado traumático que condiciona cada una de sus decisiones.

La actriz reconoce que se trata de un desafío inédito en su trayectoria: “Es la primera vez que interpreto a un personaje de un libro”. Sin embargo, subraya que el proceso de adaptación ha sido sólido gracias al trabajo en guion: “Ha mezclado las dos novelas de forma espectacular”. A su juicio, esa fusión permitirá que los lectores “reconozcan la esencia de las novelas”, al tiempo que la serie construye su propio lenguaje audiovisual.

Carol, azafata de vuelo en la compañía de Can Dogo, arrastra el dolor de haber perdido a su hija recién nacida y de haberse separado de su pareja, una herida que la lleva a “no permitirse ser feliz” y a ocultar lo que siente. Su aparente fortaleza es, en realidad, una coraza que empieza a resquebrajarse cuando se enamora de Daryl, piloto y amigo íntimo de Can, obligándola a enfrentar miedos que creía bajo control.

“El papel de Carol me robó el corazón”, confiesa Ugarte, consciente de que se mueve en un registro poco habitual en su carrera: “Es muy diferente a cosas que he hecho anteriormente”. Lo que más le atrajo, explica, fue “la fuerza y la sensibilidad” que definen a su personaje. Una dualidad que será clave cuando el amor choque con los fantasmas del pasado y con el desafío de integrar a Daryl en una familia que desconoce la profundidad de sus cicatrices.

