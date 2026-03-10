Manu Baquerido da vida a Dani: “Es un tipo con una vida apocada”

Manu Baqueiro ha asegurado que ha disfrutado mucho de su papel al interpretar un personaje muy diferente al que ha interpretado durante tantos años.

La oportunidad, sin embargo, llegó en el momento más insospechado. “Estaba de vacaciones en Brasil y mandé una prueba en bermudas en mitad de una playa perdida”, recuerda.

Hasta entonces, admite, el universo de Megan Maxwell le era ajeno. Pero bastó una llamada para que la curiosidad hiciera el resto. “No la conocía, pero cuando me llamaron me leí una de las novelas y pensé: ‘Qué subidito de tono está esto, qué manera de romper con lo que vengo haciendo hasta ahora’” ha asegurado Manu Baqueiro. Lejos de incomodarle, ese cambio de registro fue precisamente el aliciente. “Me pareció un tipo divertido”, añade sobre el personaje que ahora encarna.

Dani es, en esencia, un hombre que se mueve entre el deseo, la contradicción y las expectativas sociales. Su relación con Lola articula buena parte del conflicto emocional de la historia, un matrimonio que no responde al molde convencional y que obliga a ambos a enfrentarse a sus propios límites.

Así es Dani

Marido de Lola. Muy enamorado de su mujer, dispuesto a todo por seguirla donde quiera.