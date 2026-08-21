En tierra lejana | 18 de agosto
Nare y Sahin desafían a los Albora y se casan contra todo pronóstico
El amor finalmente ha acabado venciendo a la opinión de la familia. Tras superar innumerables obstáculos con los Albora, la pareja se ha dado el “sí quiero”.
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El ambiente de tensión acumuladadurante tanto tiempo, finalmente ha terminado…por el momento. En una pequeña mesa nupcial, Sahin y Nare se han sentado para formalizar su relación ante la religión.
Al ser preguntado para confirmar su decisión de establecer una relación con Nare, Sahin no ha dudado. Con la mirada fija en ella, ha pronunciado con firmeza la palabra que cambia sus vidas para siempre: “Acepto”.
Inmediatamente, se ha visto reflejado en Nare un alivio tremendo. Poco después, conteniéndose las lágrimas y con un rotundo “acepto”, la pareja ha sellado definitivamente la relación entre ambos.
“Os declaro marido y mujer”, han sido las palabras que han formalizado su relación. ¿Qué pasará ahora que los primos se han terminado casando?
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