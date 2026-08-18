¡Les han engañado! Alya y Cihan descubren que Nadim no mató a Boran

El matrimonio iba en el coche cuando, de repente, Alya ha reconocido a un hombre que iba por la calle. Sin pensárselo dos veces, le ha pedido a Cihan que parara.

La doctora se ha bajado del coche y ha ido detrás del hombre hasta confirmar sus sospechas. Es el verdadero Hamada, el sirio que acabó con la vida de Boran en aquel accidente de tráfico.

Pero el encuentro se ha complicado en cuestión de segundos. Hamada ha sacado un arma y ha apuntado a Alya, mientras Cihan ha reaccionado rápidamente y también ha sacado la suya para protegerla. Al verse amenazado, el sirio ha salido corriendo y ha conseguido escapar.

Alya ha entendido entonces lo que estaba pasando. El hombre al que encontraron en Siria no era Hamada. Todo ha sido un señuelo para hacerles creer que habían encontrado al responsable de la muerte de Boran.

Además, ese hombre fue quien les dio el nombre de Nadim, haciendo que todas las sospechas recayeran sobre él. Ahora Alya y Cihan han comprendido que alguien ha estado moviendo los hilos: Ecmel les tendió una trampa para que creyeran que Nadim era el asesino de Boran.

¿Conseguirán demostrar que Nadim es inocente? ¿Qué hará Ecmel cuando descubra que Alya y Cihan ya conocen la verdad?

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