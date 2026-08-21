Sale a la luz el gran descubrimiento con el que los Vicho podrían volver a casa

Blas cogió por error el móvil de Mateo y, al hacerlo, se encontró con algo “muy fuerte” que podría cambiar las cosas para siempre. Desde entonces, los Vicho han estado planificando el “caos total”: un plan infalible que los llevaría de nuevo a su anterior casa.

No obstante, antes de entrar en detalles, el propio Luis avisa de que es necesario saber de antemano que su padre es un auténtico apasionado de las energías renovables. Habla de ellas con sus hijos, con Toño o incluso con Blas, a pesar de no ser ni tan siquiera de la familia. ¡Forofo en toda regla!

“¡En la antigua empresa de papá se pasan a las renovables!”, celebra finalmente Luis. Y es que Mateo abandonó su puesto de trabajo en pro del cuidado de sus hijos y el futuro laboral de Helena. Aunque, a la vista de los últimos acontecimientos, esto podría dar la vuelta a la tortilla.

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