Kaya se libra de la muerte gracias a Zerrin, pero ella paga un precio muy alto

Tras salir de clase, Ipek se ha encontrado con Kaya a la puerta de la universidad y han compartido la ilusión de su compromiso y disfrutar de un tiempo a solas.

Lo que no nos esperábamos era ver a Demir apuntando a Kaya dispuesto a matarle sin pensárselo dos veces. Justo cuando iba a apretar el gatillo, ha aparecido Zerrin para impedirlo y salvarle la vida.

“Demir, para, por favor. No me iré, me quedaré contigo”, le ha prometido Zerrin a cambio de que no lo hiciera. Demir al escuchar las palabras de ella se ha quedado bloqueado sin saber que hacer en un primer momento: “Apártate que voy a acabar con él”.

Ante la insistencia de Zerrin, asegurándole que “no dirá nada, no intentaré marcharme, lo prometo” y asumiendo desesperada que “será el padre de su niño” con tal de que no le haga daño a Kaya, Demir ha bajado el arma.

Pero, eso no ha bastado para que Demir cediese y terminase perdonándole la vida: “El niño y tú os quedaréis conmigo hasta que te mueras”.

Finalmente, Zerrin solo ha podido aceptar la promesa para que no pasara nada con Kaya. ¿Cumplirá Zerrin su promesa?

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